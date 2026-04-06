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Entreprise à vendre en Municipalité de Žabljak, Monténégro

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Entreprise établie dans Bosaca, Monténégro
Entreprise établie
Bosaca, Monténégro
Nombre de salles de bains 55
Nombre d'étages 4
Nouveau 5 étoiles Durmitor Hôtel et Villas, situé à côté du célèbre parc national Durmitor, …
$289,714
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