Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Podgorica
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de immobiliers en Municipalité de Podgorica, Monténégro

Podgorica
196
199 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Superficie: 94m2Chambres: 2Salles de bains: 1+1Garage : 1Appartement meublé de deux chambres…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement d'une chambre de 44 m2 à louer à Zagorič, l'appartement est fonctionnel, lumineu…
$581
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
A louer est un appartement confortable et fonctionnel d'une superficie de 55 m2, situé au de…
$639
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement inoccupé d'une chambre à louer, 45 m2 à Zabjelo, sur le boulevard Vojislavljević…
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
A louer appartement meublé de 43m2, au deuxième étage d'un immeuble à Zabjelo
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Dans le bâtiment Maxim, l'un des lieux d'affaires les plus prestigieux et recherchés de la v…
$465
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Atterrir dans Podgorica, Monténégro
Atterrir
Podgorica, Monténégro
L'offre comprend un terrain d'une superficie d'environ 1800 m2, situé dans un emplacement ex…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement d'une chambre à louer, 27 m2, Zabjelo. L'appartement est rangé et fonctionnel, a…
$407
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Dalmatinska, Monténégro
Appartement
Dalmatinska, Monténégro
Appartement d'une chambre de 38m2 à louer à Dalmatinska Street. L'appartement se compose d'u…
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Espace affaires de 47m2 à louer dans le quartier de Zabjelo. L'espace est en phase grise et …
$546
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un nouvel appartement joliment meublé est à louer à Zagorič, dans un excellent emplacement à…
$581
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 60 m2 est à louer à Gorica C pour 600 euros par mois. L'appa…
$698
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Maison dans Podgorica, Monténégro
Maison
Podgorica, Monténégro
Une maison de trois chambres d'une superficie de 200 m2 est à louer à Donja Gorica au prix d…
$1,744
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Appartement de deux chambres dans le complexe Capital Plaza à Podgorica disponible à la loca…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement meublé d'une chambre à louer au premier étage, surface 43m2, dans les bâtiments …
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 44m2 est à louer, situé dans le quartier de Zagorič, au deux…
$581
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement semi-meublé de 49 m2 est disponible à la location, situé au 1er étage du pres…
$639
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement d'une chambre à louer – 45m2 – Zabjelo (Filipa Lainovića) Appartement meublé d'u…
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
A louer est un studio de 37 m2 à Mali Brdo, à prix 390€. L'appartement est rangé, fonctionne…
$453
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un luxueux appartement meublé d'une chambre d'une superficie de 41 m2 est à vendre dans le p…
$161,023
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement d'une chambre à louer, 40 m2, Gornja Gorica. L'appartement est rangé et fonction…
$465
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
A louer une maison de trois chambres d'une superficie de 120m2 à Zabjelo, spacieuse et confo…
$1,744
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Dalmatinska, Monténégro
Appartement
Dalmatinska, Monténégro
Appartement d'une chambre à louer – 43 m2, Dalmatinska Street Un bel appartement confortable…
$581
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Maison dans Podgorica, Monténégro
Maison
Podgorica, Monténégro
A louer un appartement de trois chambres d'une superficie de 100m2 dans le cadre d'une maiso…
$1,046
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Ulica 14 Vranici, Monténégro
Appartement
Ulica 14 Vranici, Monténégro
Studio meublé 37m2 à louer dans une maison privée sur la rue Boško Pusonjić. Prix 250EUR Rez…
$291
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Pejton, Monténégro
Appartement
Pejton, Monténégro
Un appartement de trois chambres d'une superficie de 100 m2 est à louer dans le bâtiment Pej…
$1,163
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 37m2 est à louer à Tološi, fonctionnel et confortable, dans …
$523
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement de 62 m2 est à louer à Zabjelo, Vizina Street. Prix: 700 € .La deuxième chamb…
$814
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Espace parfaitement aménagé et fonctionnel de 75 m2 idéal pour diverses activités – bureaux,…
$1,163
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 50 m2 est à louer dans un excellent emplacement dans le bloc…
$698
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski

Types de propriétés en Municipalité de Podgorica

appartements
maisons
propriété commerciale

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Podgorica, Monténégro

avec Garage
Realting.com
Aller