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Loyer mensuel de immobiliers en Podgorica, Monténégro

appartements
149
maisons
15
propriété commerciale
36
201 propriété total trouvé
Maison dans Podgorica, Monténégro
Maison
Podgorica, Monténégro
Une maison de quatre chambres d'une superficie de 200 m2 est à louer à Donja Gorica au prix …
$1,728
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 37m2 est à louer à Tološi, fonctionnel et confortable, dans …
$519
par mois
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Atterrir dans Podgorica, Monténégro
Atterrir
Podgorica, Monténégro
L'offre comprend un terrain d'une superficie d'environ 1800 m2, situé dans un emplacement ex…
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement d'une chambre de 44 m2 à louer dans un bel emplacement dans la Gorica C quartier…
$807
par mois
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Studio de 29m2 à louer sur Moskovska Street. Il est situé dans un bon emplacement à proximit…
$403
par mois
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Un hangar entièrement neuf et moderne d'une superficie de 220 m2 est à louer, situé dans un …
$1,844
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Maison dans Podgorica, Monténégro
Maison
Podgorica, Monténégro
A louer un appartement de trois chambres d'une superficie de 100m2 dans le cadre d'une maiso…
$1,037
par mois
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Maison dans Podgorica, Monténégro
Maison
Podgorica, Monténégro
Un appartement de deux chambres de 100 m2 est à louer à Tološi, situé au rez-de-chaussée d'u…
$461
par mois
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Appartement dans Dalmatinska, Monténégro
Appartement
Dalmatinska, Monténégro
Appartement d'une chambre de 38m2 à louer à Dalmatinska Street. L'appartement se compose d'u…
$519
par mois
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 47m2 est à louer, situé dans le complexe Central Point, au q…
$634
par mois
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Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Appartement de deux chambres dans le complexe Capital Plaza à Podgorica disponible à la loca…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Studio de 28 m2 à louer dans le quartier de Kruševac. L'appartement est meublé et situé au r…
$288
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement semi-meublé de 49 m2 est disponible à la location, situé au 1er étage du pres…
$634
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement meublé d'une chambre à louer au premier étage, surface 43m2, dans les bâtiments …
$519
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Appartement dans Ulica 14 Vranici, Monténégro
Appartement
Ulica 14 Vranici, Monténégro
Studio meublé 37m2 à louer dans une maison privée sur la rue Boško Pusonjić. Prix 250EUR Rez…
$288
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Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Superficie: 94m2Chambres: 2Salles de bains: 1+1Garage : 1Appartement meublé de deux chambres…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Un appartement d'une chambre de 40 m2 est à louer dans le quartier de Kruševac. L'appartemen…
$461
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
Un nouvel appartement meublé d'une chambre de 44m2 est à louer. L'appartement fait face au s…
$576
par mois
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Espace parfaitement aménagé et fonctionnel de 75 m2 idéal pour diverses activités – bureaux,…
$1,152
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
Appartement
Podgorica, Monténégro
Appartement à louer dans un nouveau bâtiment sur la rue Iva Vizina, Zabjelo. L'appartement e…
$576
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Locaux d'affaires à louer avec une superficie totale de 47m2 (27m2 d'espace intérieur + 20m2…
$691
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
Un luxueux appartement meublé d'une chambre d'une superficie de 41 m2 est à vendre dans le p…
$159,597
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
Appartement de deux chambres à louer, 74 m2, dans l'immeuble Emerald Garden et luxueusement …
$1,383
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
Propriété commerciale
Podgorica, Monténégro
Espace d'affaires à louer 129 m2 – derrière le bar Alpe (Preko Morače) Un espace professionn…
$1,728
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
A louer est un appartement confortable et fonctionnel d'une superficie de 55 m2, situé au de…
$634
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
Espace affaires de 47m2 à louer dans le quartier de Zabjelo. L'espace est en phase grise et …
$542
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Un appartement d'une chambre de 40 m2 est à louer dans le bloc 6. L'appartement a une dispos…
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
A louer une maison de trois chambres d'une superficie de 120m2 à Zabjelo, spacieuse et confo…
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Propriété commerciale dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
Dans le bâtiment Maxim, l'un des lieux d'affaires les plus prestigieux et recherchés de la v…
$461
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Appartement dans Podgorica, Monténégro
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Podgorica, Monténégro
A louer est un studio de 37 m2 à Mali Brdo, à prix 390€. L'appartement est rangé, fonctionne…
$449
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Caractéristiques des propriétés en Podgorica, Monténégro

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