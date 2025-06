Club house in Tivat

Appartements dans une nouvelle boutique bâtiment en construction à Tivat

Un complexe résidentiel exclusif avec seulement 5 appartements situés dans un quartier calme et verdoyant de Tivat — Mrčevac, à quelques pas du prestigieux Porto Montenegro, des plages et de toutes les infrastructures essentielles de la ville.

Principales caractéristiques :

- Lieu: Mrčevac, Tivat

- Achèvement des travaux : Fin 2026

- Contrat direct avec le développeur : Achat sans impôt foncier

- Parking: Inclus dans le prix de chaque appartement.

Aménagement et caractéristiques de l'appartement:

- Superficie: de 48,2 m2 à 51,3 m2

- Aménagement: 1 chambre, 1 salle de bains, salon-salle à manger, cuisine, terrasse

- Hauteur du plafond: 2,85 m

- Portes intérieures: 2,40 m de hauteur

- Complémentaire: Ascenseur et salles de stockage technique.

Appartements disponibles et prix:

- L'appartement S1 est situé au 1er étage, d'une superficie de 51,3 m2, et est offert au prix de 179 550 €. État: disponible à la vente.

- L'appartement S2 est également au 1er étage, d'une superficie de 48,2 m2, au prix de 168 700 €. État: disponible à la vente.

- Appartement S3 est au 2ème étage, d'une superficie de 51.2 m2, au prix de 179 200 €. Statut: réservé (achat possible grâce à un accord tripartite).

Conditions de paiement:

- 10% sur réservation

- 40% au début de la construction

- 20% après achèvement des travaux bruts

- 20% après installation de la fenêtre

- 10% après avoir reçu le permis d'occupation.

Faits saillants du projet :

Architecture et construction de la qualité

- Conçu par un architecte monténégrin, participant à la Biennale de Venise 2018

- Façade en pierre naturelle et finitions communes

- Éclairage architectural et espaces verts paysagers.

Confort et fonctionnalité

- Fenêtres en aluminium économes en énergie avec rupture thermique

- Aménagements spacieux avec zones techniques séparées pour chaudière et lave-linge

- Plafonds suspendus en cloison sèche dans tous les appartements

- Grandes fenêtres et rampes en verre.

Technologies modernes

- Multi-Split système pour le chauffage et la climatisation avec contrôle d'application

- Chauffage électrique au sol dans les salles de bains et couloirs avec commandes intelligentes

- Internet en fibre optique et télévision par satellite

- Amélioration de l'isolation acoustique des sols et des murs.

Sécurité

- Vidéosurveillance du stationnement et des entrées avec accès à l'application mobile

- Système Intercom contrôlé par smartphone.

Pourquoi choisir Ce projet :

- Vie privée et haute qualité de construction avec une grande attention aux détails

- Une combinaison unique d'un emplacement calme et verdoyant à proximité du centre-ville de Tivat

- Idéal pour vivre confortablement et un investissement rentable au début de la construction avec des rendements élevés.