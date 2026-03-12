Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kotor
  4. Commercial

Immobilier commercial en Kotor, Monténégro

hôtels
11
16 propriétés total trouvé
Hôtel 80 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 80 m²
Kotor, Monténégro
Surface 80 m²
À vendre est un espace commercial fonctionnel de 80 m2, situé sur George Washington Boulevar…
$335,417
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 222 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 222 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 222 m²
Ce manoir historique, construit au 18ème siècle dans le style gothique, est situé sur la 1èr…
$1,64M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel dans Kotor, Monténégro
Hôtel
Kotor, Monténégro
Chambres 7
Mini-hôtel à vendre dans la région de Orahovac, dans la baie de Kotor. L'installation d'une …
$1,10M
Hôtel 190 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 190 m²
Kotor, Monténégro
Surface 190 m²
$386,109
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 320 m² dans Dobrota, Monténégro
Hôtel 320 m²
Dobrota, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 320 m²
An old stone house is sold at walking distance (15 minutes) to the historical center of Koto…
$806,365
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Propriété commerciale dans 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Monténégro
Propriété commerciale
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Monténégro
U5-134. Emplacement à Dub, KotorTerrain à vendre à Dub, KotorLe terrain est situé dans le qu…
Prix ​​sur demande
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 382 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 382 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 382 m²
Julia Residence - un complexe de cinq appartements de la classe Dlux, situé dans le village …
Prix ​​sur demande
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Investissement 168 m² dans Kotor, Monténégro
Investissement 168 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 168 m²
Lieu: Pos. Przhan Villa Square : 168 m2. Place du site : 181 m2. Chambres d'été: 5 Nombre de…
$1,12M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 330 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 330 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 330 m²
Deux authentiques maisons en pierre, initialement restaurées conformément aux exigences de l…
$2,93M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 1 630 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 1 630 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 28
Nombre de salles de bains 28
Surface 1 630 m²
Un hôtel exclusif avec un restaurant dans un endroit fantastique sur les rives de Kotorsky B…
$3,11M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel dans Kotor, Monténégro
Hôtel
Kotor, Monténégro
Chambres 28
Hôtel à vendre situé en première ligne à Stoliv, Boko-Kotorska Bay. La superficie de l'hôtel…
$3,26M
Propriété commerciale 160 m² dans Kotor, Monténégro
Propriété commerciale 160 m²
Kotor, Monténégro
Nombre de salles de bains 5
Surface 160 m²
Installations: Structure de l'hôtel: chaque appartement comprend une cuisine-salon, un total…
$1,10M
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 60 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 60 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
$348,217
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Hôtel 570 m² dans Kotor, Monténégro
Hôtel 570 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 570 m²
Nous vous présentons à la vente l'apart-hôtel exclusif Castello Risano, situé dans la ville …
$2,67M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Investissement 169 m² dans Kotor, Monténégro
Investissement 169 m²
Kotor, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Le vieux palazio en pierre sur la 1ère ligne de la mer - le long de l'ancien escalier à la m…
$1,97M
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
Propriété commerciale 240 m² dans Dobrota, Monténégro
Propriété commerciale 240 m²
Dobrota, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 240 m²
Maison à vendre avec cinq appartements à l'intérieur et des locaux commerciaux au premier ét…
$1,18M
