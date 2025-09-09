Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

7 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Drpe, Monténégro
Condo 1 chambre
Drpe, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 3
Appartements à vendre à Mountain Retreat par Dukley - un complexe premium de 10 chalets. Le …
$409,964
Condo 2 chambres dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Condo 2 chambres
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 11
Appartement complexe résidentiel dans la ville de Bar, 150 mètres de la mer. A distance de m…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Kolašin, Monténégro
Condo 1 chambre
Kolašin, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Découvrez un appartement neuf, luxueux et inoccupé d'une chambre à vendre dans un condo-hôte…
$178,393
Tut TravelTut Travel
Condo 1 chambre dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Condo 1 chambre
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 6
text
$467,272
Condo dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Condo
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
text
$87,609
Condo 3 chambres dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Condo 3 chambres
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 113 m²
Sol 3/3
text
$298,212
Condo 1 chambre dans Drpe, Monténégro
Condo 1 chambre
Drpe, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 3
text
$369,466
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kolašin, Monténégro

