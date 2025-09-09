Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kolašin
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Garage

Condos avec garage à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Drpe, Monténégro
Condo 1 chambre
Drpe, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 3
text
$369,466
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kolašin, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller