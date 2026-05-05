Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Jardin

avec jardin Studios à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

;
Herceg Novi
3
Lustica
5
Igalo
3
Podi
3
1 propriété total trouvé
Studio dans Kumbor, Monténégro
Studio
Kumbor, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1
Appartements neufs à vendre à Kumbora, Herceg Novi district 🌅Numéro d'identification : 515📍 …
$154,265
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ATI Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller