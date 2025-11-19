Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Studio dans Provodina, Monténégro
Studio
Provodina, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Studio 1 chambre dans Kumbor, Monténégro
Studio 1 chambre
Kumbor, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
🏢Студии на продажу в жилом комплексе Цены от 124 700 евро за квартиру . Квартиры будут с…
$145,380
