  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Lustica
5
Podi
3
14 propriétés total trouvé
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 46 m²
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$666,484
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 25 m²
Herceg Novi Igalo   Nous vendons un magnifique appartement, un studio de 25 m2 dans un…
$73,870
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 45 m²
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$526,232
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio dans Provodina, Monténégro
Studio
Provodina, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 45 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$523,134
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio 1 chambre dans Kumbor, Monténégro
Studio 1 chambre
Kumbor, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
🏢Студии на продажу в жилом комплексе Цены от 124 700 евро за квартиру . Квартиры будут с…
$145,380
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Studio dans Herceg Novi, Monténégro
Studio
Herceg Novi, Monténégro
Surface 24 m²
Herceg Novi Topla Studio cosy 24 m2 avec vue mer dans un immeuble neuf. Il y a un parking…
$73,354
Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Un complexe privé de villas et appartements élégants à He…
$625,269
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio dans Baošići, Monténégro
Studio
Baošići, Monténégro
Herceg Novi Baosici   Studio à vendre à Baosici.   Le studio est situé au dessus…
$82,652
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 36 m²
Sol 2/3
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$316,674
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 36 m²
Sol 2/3
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$312,718
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 23 m²
Sol 2
Herceg Novi Igalo   Studio 23 m2 rénové dans un immeuble résidentiel, équipé d'électro…
$71,287
Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 1/3
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$648,864
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Sol 1/3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Un complexe privé de villas et appartements élégants à He…
$672,459
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

