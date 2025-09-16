Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Buljarica
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Buljarica, Monténégro

appartements
14
maisons
13
28 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Maison sur la falaise de Buljarica, Monténégro. Directement du propriétaire.Principales cara…
$692,407
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Appartement 1 chambre dans Buljarica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Buljarica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Nous vous présentons un nouvel appartement d'une superficie totale de 76 m2 (plus une terras…
$233,941
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 3 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Sol 2
Cozy spacious apartment on the Adriatic coast! - The apartment is for sale with existing …
$148,459
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Maison 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Maison à vendre à Buljarica avec un grand terrain urbanisé, à 900 m de la plage – un excelle…
$301,210
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Buljarica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Buljarica, Monténégro
Chambres 1
Appartements à vendre 40 i 50 metara à Buljarica, Budva Riviera. La maison a été construite …
$140,970
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 1/4
Nous vous proposons à la vente un appartement unique avec son propre terrain à Petrovac, qua…
$178,452
Laisser une demande
Century 21Century 21
Maison 3 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 3 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
La maison bien entretenue de 80 m2 est située dans un endroit calme. Quartier de Boulyaritsa…
$200,083
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Découvrez votre retraite côtière sereine dans l'enclave paisible de Buljarice, nichée dans l…
$419,473
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Adria Stone
Langues
English, Русский, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 2/4
Appartement de 92m2 au 2ème étage d'une maison monolithique construite en 2012 à Kaluțerac, …
$174,685
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Buljarica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Buljarica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 1/4
Nous vous présentons un nouvel appartement d'une superficie totale de 76 m2 (plus une terras…
$233,941
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Buljarica, Monténégro
Villa 4 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 4
Nouvelle villa à Buljarica, un établissement situé à la frontière de deux municipalités - Bu…
$424,323
Laisser une demande
Appartement dans Buljarica, Monténégro
Appartement
Buljarica, Monténégro
Désignation des biens Budva, Petrovac – Appartement de deux chambres avec vue sur la mer à …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 12 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 12 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Une maison à vendre à Buljarice avec une belle vue sur la mer. La maison est située dans un …
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Près des plages de Lucica a construit un nouveau complexe avec des appartements.Les plages s…
$198,929
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Buljarica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Buljarica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Offre unique dans l'un des meilleurs lieux de villégiature au Monténégro à Petrovac! Deux ch…
$166,141
Laisser une demande
Appartement 6 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 6 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Nous vous présentons une occasion unique de devenir propriétaire d'une propriété exceptionne…
$923,339
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous proposons à la vente une maison de trois étages de 160 m2 avec un terrain de 280 m…
$324,459
Laisser une demande
Maison dans Buljarica, Monténégro
Maison
Buljarica, Monténégro
Surface 180 m²
Buljarica Budva Riviera Maison au cœur de la nature à proximité de Petrovac. Maison 180 m2…
$410,795
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 8 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Une maison à vendre avec vue sur la mer à Buljarice dans un endroit fantastique. La maison e…
$870,409
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 2
Vente ID4117. Appartement de luxe dans la ville de Petrovac. Un complexe moderne et magnifiq…
$461,833
Laisser une demande
Maison dans Buljarica, Monténégro
Maison
Buljarica, Monténégro
Désignation des biens Budva, Buljarica – Maison avec piscine à vendre Cette maison spacieus…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 3/4
Appartement de luxe à Petrovac. Le complexe moderne et magnifique est situé dans un quartier…
$427,204
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 8 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
Nous vous présentons une magnifique maison, enterrée dans la verdure, située dans un quartie…
$918,582
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Buljarica, Monténégro
Appartement 1 chambre
Buljarica, Monténégro
Chambres 1
Appartements à vendre à Buljarica. Ils sont situés dans un bâtiment entièrement rénové avec …
$81,377
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 4 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Superficie : 500 m2Terrain: 2.000 m2Chambres à coucher: 4Salles de bains: 4 + 1 toilettes in…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Villa 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Villa 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 247 m²
Sol 3/3
text
$828,660
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 3 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 3 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de trois chambres. Situé à 1,5 km de Petrovac, à 1500 mètres de la mer. La superf…
$270,383
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 3
Un spacieux appartement lumineux à vendre dans le village de Bulyaritsa est un endroit idéal…
$173,312
Laisser une demande
Realting.com
Aller