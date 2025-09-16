Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Buljarica, Monténégro

14 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Maison sur la falaise de Buljarica, Monténégro. Directement du propriétaire.Principales cara…
$692,407
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Maison 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Maison à vendre à Buljarica avec un grand terrain urbanisé, à 900 m de la plage – un excelle…
$301,210
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Maison 3 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 3 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
La maison bien entretenue de 80 m2 est située dans un endroit calme. Quartier de Boulyaritsa…
$200,083
AdriastarAdriastar
Maison 2 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 2 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Découvrez votre retraite côtière sereine dans l'enclave paisible de Buljarice, nichée dans l…
$419,473
Agence
Adria Stone
Langues
English, Русский, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Buljarica, Monténégro
Villa 4 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 4
Nouvelle villa à Buljarica, un établissement situé à la frontière de deux municipalités - Bu…
$424,323
Maison 12 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 12 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Une maison à vendre à Buljarice avec une belle vue sur la mer. La maison est située dans un …
$1,76M
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Century 21Century 21
Maison 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous proposons à la vente une maison de trois étages de 160 m2 avec un terrain de 280 m…
$324,459
Maison dans Buljarica, Monténégro
Maison
Buljarica, Monténégro
Surface 180 m²
Buljarica Budva Riviera Maison au cœur de la nature à proximité de Petrovac. Maison 180 m2…
$410,795
Maison 8 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 8 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Une maison à vendre avec vue sur la mer à Buljarice dans un endroit fantastique. La maison e…
$870,409
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Maison dans Buljarica, Monténégro
Maison
Buljarica, Monténégro
Désignation des biens Budva, Buljarica – Maison avec piscine à vendre Cette maison spacieus…
Prix ​​sur demande
Maison 8 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 8 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
Nous vous présentons une magnifique maison, enterrée dans la verdure, située dans un quartie…
$918,582
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Maison 4 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 4 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Superficie : 500 m2Terrain: 2.000 m2Chambres à coucher: 4Salles de bains: 4 + 1 toilettes in…
Prix ​​sur demande
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Villa 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Villa 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 247 m²
Sol 3/3
text
$828,660
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Maison 3 chambres dans Buljarica, Monténégro
Maison 3 chambres
Buljarica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de trois chambres. Situé à 1,5 km de Petrovac, à 1500 mètres de la mer. La superf…
$270,383
