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Loyer mensuel d'un bien un studio avec vue sur la montagne en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
9
3 propriétés total trouvé
Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Un appartement confortable et entièrement meublé est disponible pour une location à long ter…
$465
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 1
Nous sommes heureux de vous présenter une offre pour louer un appartement dans la belle vill…
$465
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1
Nous offrons à louer un appartement neuf et meublé à Budva. Cette propriété est parfaite pou…
$581
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la mer
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