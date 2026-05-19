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Loyer mensuel de studios en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
9
15 propriétés total trouvé
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex dans Budva, Monténégro
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/14
📍Location: The very center of Budva, just 50 meters from the sea 🏢 The WoW complex is a mod…
$929
par mois
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Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 dans Budva, Monténégro
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 The st…
$770
par mois
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32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 dans Budva, Monténégro
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 Just 200 meters …
$525
par mois
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Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool dans Becici, Monténégro
Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Spacious and bright studio with modern design, Italian furniture, and a functional kitchen (…
$809
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Un appartement confortable et entièrement meublé est disponible pour une location à long ter…
$465
par mois
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Studio for Rent Until the Season in WoW Building! dans Budva, Monténégro
Studio for Rent Until the Season in WoW Building!
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 2
Surface 40 m²
The apartment is in a new complex in Budva. The apartment has an elevator and is close to ca…
$581
par mois
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furnished studio apartments for rent in Bečići. dans Becici, Monténégro
furnished studio apartments for rent in Bečići.
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Sol 2
Located on the 2 floor. The studio apartment has a terrace with furniture. Apartment i…
$462
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Un studio confortable et fonctionnel est disponible à la location dans le quartier de Dubovi…
$469
par mois
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Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season dans Becici, Monténégro
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season   40 m² apartmen…
$467
par mois
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Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025. dans Becici, Monténégro
Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025.
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Becici, WOW Complex – Studio for Rent for a Year A cozy 29 m² studio apartment is availab…
$468
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 1
Nous sommes heureux de vous présenter une offre pour louer un appartement dans la belle vill…
$465
par mois
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Studio 1 chambre dans Sveti Stefan, Monténégro
Studio 1 chambre
Sveti Stefan, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Propriétés à louer, Monténégro, Sveti Stefan.Un studio moderne d'une superficie de 30 m2 est…
$527
par mois
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Sol 2
Un studio entièrement meublé est disponible à la location pour un an à Bijeli Do, Budva, sit…
$403
par mois
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Studio, Przno, in the Most Olive complex dans Przno, Monténégro
Studio, Przno, in the Most Olive complex
Przno, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
📍 Location: Przno, in the Most Olive complex 🏡 Size: 28 m² Description: Modern and cozy …
$580
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1
Nous offrons à louer un appartement neuf et meublé à Budva. Cette propriété est parfaite pou…
$581
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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