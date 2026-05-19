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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
225
Becici
32
Rafailovici
8
Petrovac
3
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10 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Przno, Monténégro
Appartement 1 chambre
Przno, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1
Nous vous présentons un appartement moderne d'une chambre situé au troisième étage d'une mai…
$581
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Un appartement confortable et entièrement meublé est disponible pour une location à long ter…
$465
par mois
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Appartement 2 chambres dans Przno, Monténégro
Appartement 2 chambres
Przno, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2
Nous vous présentons un appartement moderne de deux chambres situé dans une maison familiale…
$814
par mois
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2
Un appartement meublé de luxe à Budva est disponible à la location. Ce tout nouvel apparteme…
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Przno, Monténégro
Appartement 2 chambres
Przno, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 3
Nous vous présentons un appartement moderne de deux chambres situé au troisième étage d'une …
$814
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 1
Nous sommes heureux de vous présenter une offre pour louer un appartement dans la belle vill…
$465
par mois
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Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1
Ce charmant appartement dispose d'un aménagement spacieux et bien pensé. Deux chambres confo…
$930
par mois
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Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1
Nous offrons à louer un appartement neuf et meublé à Budva. Cette propriété est parfaite pou…
$581
par mois
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Appartement 1 chambre dans Sveti Stefan, Monténégro
Appartement 1 chambre
Sveti Stefan, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Cet appartement entièrement meublé d'une chambre à Sveti Stefan est maintenant disponible à …
$349
par mois
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3
Nous vous offrons une occasion exceptionnelle de louer un tout nouvel appartement moderne à …
$814
par mois
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Types de propriétés en Municipalité de Budva

penthouses
studios

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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