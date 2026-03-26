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Propriétés d'investissement à vendre en Municipalité de Bar, Monténégro

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Investissement 50 m² dans Bar, Monténégro
Investissement 50 m²
Bar, Monténégro
Surface 50 m²
À vendre salon coiffeur et massage + salle cosmétologique dans le centre-ville Bar Chambre …
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MONTBEL D.O.O.
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Investissement 130 m² dans Bar, Monténégro
Investissement 130 m²
Bar, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1
Bienvenue à l'occasion de posséder une entreprise prospère – un café populaire situé au cœur…
$46,505
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Investissement dans Canj, Monténégro
Investissement
Canj, Monténégro
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