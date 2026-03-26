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Entreprise à vendre en Municipalité de Bar, Monténégro

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Entreprise établie 480 m² dans Miljevci, Monténégro
Entreprise établie 480 m²
Miljevci, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 480 m²
Nombre d'étages 4
Mini hôtel à Sutomore L'hôtel est situé dans la ville de Sutomore. Aparthotel de 4 étages, d…
$550,457
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Entreprise établie 744 m² dans Bar, Monténégro
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Bar, Monténégro
Surface 744 m²
Magnifique hôtel dans la ville de Bar, l'hôtel dispose de quatre étages, au premier étage il…
$915,497
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Entreprise établie 200 m² dans Bar, Monténégro
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Bar, Monténégro
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
Apart-hotel avec des locaux commerciaux dans un lieu unique et historique de l'ancienne part…
$509,897
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Entreprise établie 715 m² dans Sutomore, Monténégro
Entreprise établie 715 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 715 m²
Hôtel moderne confortable, situé parmi les pins et les cyprès dans la petite ville de Sutomo…
$2,20M
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Entreprise établie 330 m² dans Canj, Monténégro
Entreprise établie 330 m²
Canj, Monténégro
Surface 330 m²
Mini hôtel dans le village de la station balnéaire de Chan. L'hôtel dispose de 10 studios av…
$405,600
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