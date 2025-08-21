Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Southern Region
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Southern Region, Malte

Qormi
68
Birzebbuga
41
Zebbug
35
Zurrieq
27
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
302 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Situé dans le quartier animé de Hamrun, ce charmant appartement de 1 chambre offre l'opportu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements au premier/deuxième ou troisième étage, situé dans un endroit t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Qormi, Malte
Appartement 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres à Qormi, très central et proche de toutes commodités. Cette pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres Penthouse à Hamrun, très central pourtant dans une zone assez et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Qrendi, Malte
Penthouse 3 chambres
Qrendi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Penthouse de 3 chambres à Qrendi très central et proche de toutes commodités. Cette propr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Luqa, Malte
Appartement 2 chambres
Luqa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
La disposition se compose d'un plan ouvert, cuisine/séjour/salle à manger menant à un balcon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Qormi, Malte
Appartement 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Plus grand que d'habitude très lumineux et aéré. La propriété se compose d'Open plan, cuisin…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce magnifique Penthouse à Zurrieq offre une expérience de vie luxueuse et spacieuse avec 3 c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Qormi, Malte
Penthouse 1 chambre
Qormi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce magnifique Penthouse au cœur de Qormi est l'occasion parfaite pour un investissement ou u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Ghaxaq, Malte
Penthouse 1 chambre
Ghaxaq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché 2 penthouses à Ghaxaq. La propriété se compose d'une cuisine ouverte, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Siggiewi, Malte
Appartement 3 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - BARGAINE!!! Niché dans la charmante ville de Siggiewi, c'est cette maisontte …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qormi, Malte
Penthouse 2 chambres
Qormi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse design de 2 chambres situé dans la zone tranquille et la meilleure de Qormi bor…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand Penthouse dans cette zone tranquille de Birzebbugia. L'hébergement se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse dans Ghaxaq, Malte
Penthouse
Ghaxaq, Malte
Nouveau Penthouse Sur le marché à Ghaxaq deux chambres avec salle de bains, salle de bains, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Conçu pour améliorer votre vie, ce magnifique penthouse mesure 163 SqM et fait partie d'un d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Hamrun - Penthouse ayant cuisine ouverte /séjour/salle à manger, 2 chambres principales avec…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Siggiewi, Malte
Penthouse 2 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un grand penthouse fini avec son propre espace aérien dans un nouveau bloc à Siggiewi. Le pe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Siggiewi, Malte
Appartement 3 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette du 2ème étage hautement achevée située dans une très belle région de Siggiew…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Siggiewi, Malte
Appartement 2 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement en duplex composé d'une cuisine ouverte salle à manger et salon, salle de bai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Luqa, Malte
Appartement 3 chambres
Luqa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Appartement entièrement meublé de 3 chambres situé à Luqa. La propriété dispose d'une grande…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Safi, Malte
Penthouse 3 chambres
Safi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse joliment fini, de 212 m2 situé dans ce paisible village de Safi. L'hébergement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonette de 3 chambres au coeur de Birzebbugia composée de 3 chambres/ cuisine/ séjour/ sa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
La nouvelle résidence à Hamrun est en vente complète, y compris les salles de bains et les p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Qormi, Malte
Penthouse 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Qormi très central et proche de toutes commodités cette proprié…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Safi, Malte
Appartement 1 chambre
Safi, Malte
Chambres 1
Un choix de 3ème étage Appartement situé dans cette zone tant recherchée d'Ibrag. L'hébergem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Qormi, Malte
Appartement 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouvellement construire noir de 6 appartements à Qormi, Être vendu fini à l'exclusion des sa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Qormi, Malte
Appartement 1 chambre
Qormi, Malte
Chambres 1
Corner Air Space à Qormi. 2 balcons avant et à l'arrière c'est niveau rue. La zone 3+1 aussi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
ZURRIEQ - Un Appartement Duplex de 170 m2 3ème étage est proposé à la vente dans cette zone …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Luqa, Malte
Appartement 2 chambres
Luqa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau bloc sur le marché, situé dans un quartier calme. La Maisonette est en cours de vent…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Penthouse dans un petit bloc à vendre fini y compris les salles de bains et les portes intér…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Southern Region

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Southern Region, Malte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller