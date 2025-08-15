Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Żurrieq
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zurrieq, Malte

penthouses
8
1 BHK
3
2 BHK
8
3 BHK
15
Appartement Supprimer
Tout effacer
27 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zurrieq, Malte
Appartement 1 chambre
Zurrieq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Actuellement sur le plan un choix d'appartements ayant un plan ouvert / cuisine / salle à ma…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement meublé plus grand que normal à Zurrieq, dans un quartier très agréable et calme …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Zurrieq, Malte
Appartement 1 chambre
Zurrieq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nouveau bloc d'appartements dans ce village recherché de Zurrieq. Avec une vue dégagée sur l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
La propriété se compose d'un Grand plan ouvert Cuisine / Séjour / Salle à manger, zone menan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Zurrieq . Situé dans un quartier tout à fait proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce magnifique Penthouse à Zurrieq offre une expérience de vie luxueuse et spacieuse avec 3 c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maisontte au 1er étage à Zurrieq, cette propriété comprend un salon/salle à manger/cuisine, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres à Zurrieq avec Airspace. Cette propriété comprend deux chambres d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette très bien entretenue, à l'entrée on trouve une façon de hall large, cuisine …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
ZURRIEQ - Un Appartement Duplex de 170 m2 3ème étage est proposé à la vente dans cette zone …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan un choix de 2 Maisonettes ayant un plan ouvert / cuisine / salle à …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
4 appartements et un penthouse à vendre, à Zurrieq. Les appartements au premier, deuxième et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 3 chambres à Zurrieq. Cette propriété se compose de séjour/cuisine/salle à m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements au premier/deuxième ou troisième étage, situé dans un endroit t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Une Maisonette surélevée de 3 chambres semi meublée à des normes élevées, à l'exclusion des …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Zurrieq un bloc de seulement 4 appartements dans la zone UCA, avec des parties communes prêt…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce nouveau développement, dans un quartier calme à Zurrieq, proche de toutes commodités. Pen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement joliment fini situé dans ce quartier paisible à Zurrieq bénéficiant d'une vue…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Zurrieq, Malte
Penthouse 1 chambre
Zurrieq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse avec piscine dans un quartier très calme à Zurrieq qui est actuellement en plan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement fait partie du bloc résidentiel dans un quartier calme de Zurrieq et est égaleme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un choix parmi les appartements 2/3 chambres, situé dans un quartier résidentiel très calme …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Développement de 2 appartements et un PH situé dans la ville sud de Zurrieq. Les appartement…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Penthouse 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ZURRIEQ - PENTHOUSE - Une propriété unique située dans un quartier très recherché. Cette pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse dans Zurrieq, Malte
Penthouse
Zurrieq, Malte
Nombre de salles de bains 3
Développement de 2 appartements et un PH situé dans la ville sud de Zurrieq. Le penthouse av…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres Zurrieq au 2ème étage, comprenant deux chambres doubles (une av…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un choix d'appartements à la périphérie de Zurrieq de 90 m2. Le projet devrait être prêt à p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Appartement 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe maisonnette Zurrieq ayant9 un design ouvert avec une cuisine spacieuse, salon …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller