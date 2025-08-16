Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Birzebbuga, Malte

penthouses
10
2 BHK
14
3 BHK
22
41 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Ne manquez pas votre chance de posséder cette superbe maisonnette de 2 chambres au rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement neuf au deuxième et au troisième étage composé d'une cuisine ouverte / salle à m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 159m2 de 3 chambres, situé dans un quartier résidentiel calme à Birzebbugia …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe deux chambres, deux salles de bains maisonette est située dans la belle ville …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une Maisonette de 2 chambres à Birzebbugia (Tal Papa Area) proche de tous et de toutes commo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Un choix d'appartements à Birzebbugia comprenant une cuisine, salon et salle à manger, 2 cha…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
2 chambres, 1 salle de bains, plan ouvert, arrière et balcons avant
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Un penthouse duplex à Birzebbugia situé au quatrième et cinquième étage, comprenant une cuis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartements très spacieux à disposition équarris avec de grands espaces extérieurs sur le m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 4 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Beau grand appartement avec espace aérien à Birzebbuga Offrant une vue sur la mer Très grand…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grand appartement avec vue sur la mer à Birzebbuga 3 chambres Aire de vie massivement éclair…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres très fini, principal avec salle de bains privative avec un salo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement dans Birzebbuga, Malte
Appartement
Birzebbuga, Malte
Appartements neufs à Birzebbugia à compléter en forme de coquille d'ici Mars 2026 étant très…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonnette au sol élevée 3 chambres Garage interconnecté Cour arrière Prêt à emménager Vue sur mer
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché. Appartement au 1er étage. 2 chambres, 2 salles de bains, balcon arriè…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 4 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Un tout nouveau coin maisonnette solitaire à Birzebbuga. Cette propriété est en forme de she…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 appartements dans le même bloc à Birzebbugia, très central et proche de toutes commodités.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement neuf de 2 chambres au coeur de Birzebbugia étant vendu fini, à l'exclusion de la…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maisonette très spacieuse avec de grands espaces extérieurs sur le marché pour 220.000 Cuisi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bienvenue dans votre maison de rêve dans la charmante ville balnéaire de Birzebbugia. Ce mag…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Appartement 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
2 Classe 4 Bord de mer Magasins dans une zone de choix à Birzebbugia Inclus également sont 3…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez votre maison de rêve dans une charmante ville balnéaire ? Ne cherchez pas plus…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Cette superbe propriété est située dans le charmant village de Birzebbugia et offre l'opport…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveau Penthouse composé d'une cuisine ouverte / salle à manger et à vivre, 3 chambres, pri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un appartement de 2 chambres en forme de coquille dans une zone assez à Birzebbugia. La prop…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Birzebbugia. Situé dans un quartier tout à fait proche de tou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Appartement 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Maisonette rez-de-chaussée Vue latérale depuis la porte d'entrée 2 chambres Cour intérieure …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Penthouse très spacieux avec grands espaces extérieurs sur le marché pour 255,000 €.•• Cuisi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse à la périphérie de Birzebbuga 3 chambres 2 terrasses Bloc de quatre
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Penthouse 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un grand Penthouse dans cette zone tranquille de Birzebbugia. L'hébergement se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
