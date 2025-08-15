Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Hamrun, Malte

23 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Cette Maisonette au rez-de-chaussée fait partie d'une résidence intelligente à Hamrun. Compr…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Hamrun, Malte
Penthouse 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce penthouse d'une chambre dans la région de Hamrun est l'occasion idéale pour quiconque che…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Hamrun, Malte
Appartement 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Actuellement sur plan une sélection d'appartements d'une ou deux chambres dans un quartier c…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
BARGIEN ! Un tout nouvel appartement vient de frapper le marché ! Deux chambres et deux sall…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette de rez de chaussée terminée dans un quartier très calme de Hamrun proche de …
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Hamrun, Malte
Appartement 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
N.A
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Hamrun, Malte
Appartement 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette maisonnette au premier étage située dans la ville animée de Hamrun offre la possibilit…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres Penthouse à Hamrun, très central pourtant dans une zone assez et …
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette spacieuse Maisonette à Hamrun offre 3 chambres confortables et 2 salles de bains. Parf…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Penthouse dans un petit bloc à vendre fini y compris les salles de bains et les portes intér…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan une Maisonette au rez-de-chaussée à Hamrun , mesurant aproximatley 135…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Ce 1 chambre Penthouse fait partie d'une nouvelle résidence à Hamrun et est vendu entièremen…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
La nouvelle résidence à Hamrun est en vente complète, y compris les salles de bains et les p…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Hamrun - Penthouse ayant cuisine ouverte /séjour/salle à manger, 2 chambres principales avec…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Un appartement à Blata Bajda est vendu avec 3 chambres, salle de bains et cuisine/salle à ma…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Neuf Meublé PENTHOUSE situé entre Hamrun et St Venera comprenant cuisine ouverte, salon et s…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette belle propriété située dans le quartier animé de Hamrun offre le mélange parfait d'esp…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande Maisonette Solitaire située dans un quartier résidentiel calme à Hamrun. L'héberg…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Hamrun, Malte
Penthouse 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un duplex de deux chambres Penthouse à Hamrun, très central pourtant dans une zone assez et …
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 2 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Hamrun - 3 rd floor Appartement de 88 en cours de finition comprenant salles de bains et por…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce charmant appartement de 3 chambres, 2 salles de bains est maintenant disponible à la vent…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Hamrun, Malte
Appartement 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
,Mise en page carré. Spacieux 3ème étage servi avec ascenseur. Bright open plan K/D/L , Deux…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Hamrun, Malte
Penthouse 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Actuellement sur le plan un choix de 1 à 2 chambres Penthouses dans un quartier calme à Hamr…
Prix ​​sur demande
