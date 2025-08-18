Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Commercial

Immobilier commercial en Northern Region, Malte

Saint Pauls Bay
34
Mosta
20
Naxxar
11
Swieqi
11
Montrer plus
91 propriété total trouvé
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
2 garages commerciaux seront disponibles à partir de mars 2020. L'un se trouve dans une rout…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Mosta, Malte
Investissement
Mosta, Malte
Chambres 12
Nombre de salles de bains 2
Ce grand Palazzino à Mosta dispose de plus de 400m2 d'espace, y compris une cour et un jardi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Pauls Bay, Malte
Propriété commerciale
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Une boutique de 74,25m2 dans une nouvelle zone de développement bien recherchée à St Paul's …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Bahar ic Caghaq, Malte
Propriété commerciale
Bahar ic Caghaq, Malte
Garage 4 voitures avec salle de bains et douche
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Espace Commercial. Classe 4A. Premier, deuxième et troisièm…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un garage semi-sous-sol d'une voiture, situé dans un quartier privilégié à Mosta
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Naxxar, Malte
Propriété commerciale
Naxxar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un garage de 10 voitures dans une rue calme à Naxxar avec une rampe à l'avant. Comprend une …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Pauls Bay, Malte
Propriété commerciale
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Un magasin dans une zone de choix à St Paul s Bay Classe 4 Permis en main Propriété est égal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
À VENDRE: Prime Class 4B Espace commercial au cœur de Qawra Prix: 250 000 (en coque) Lieu:…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mellieha, Malte
Propriété commerciale
Mellieha, Malte
Chambres 1
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
Chambres 1
Grand d cor prix des aliments divertissement personnes tout ce que vous pourriez vouloir pou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un nouveau magasin / bureau / clinique dans un emplacement privilégié à Mosta. La propriété …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un très grand entrepôt d'environ 1300 m2, divisé sur 3 niveaux dans un très bon emplacement à Mosta
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
A Magasin 4 Classe B située à la frontière Swieqi avec Ibragg. Idéal pour un bureau, un salo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
Chambres 1
Un choix de garages sous-sol prêts à construire à Qawra. Des garages de 1 à 3 voitures sont …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mellieha, Malte
Propriété commerciale
Mellieha, Malte
Chambres 1
Un bloc entier composé de 2 magasins semi-sous-sol A B 2 appartements au rez-de-chaussée 2 a…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Bugibba, Malte
Propriété commerciale
Bugibba, Malte
Chambres 1
Un spacieux coin shop avec classe 4C permis idéal pour un Snack bar Grocer ou un salon de co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
Situé dans la zone de Qawra un 13 voiture plus Garage avec toilettes et jardin ayant 3 compt…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
Un garage de 8 voitures sous-jacent un bloc de 5 unités à Swieqi
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
Chambres 1
A Corner Shop à Qawra, CLASS 4B ayant une superficie d'environ 16 mètres carrés à l'intérieu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Garage 4 voitures dans le centre de Swieqi avec eau et électricité installés avec prises éle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Une sélection de garages de 1 ou 1.5 voitures à vendre dans une route tranquille à Swieqi. L…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Coin coquillage Commercial Locaux dans une zone semi-industrielle située dans une petite pia…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Pauls Bay, Malte
Propriété commerciale
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Commercial vendu en coque pour la classe 4 mesurant 200s qm------------------
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Bugibba, Malte
Propriété commerciale
Bugibba, Malte
Chambres 1
Un local commercial de classe 4 (classe 4C) situé dans un quartier privilégié de Bugibba. Ce…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Saint Pauls Bay, Malte
Propriété commerciale
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 1
Il s'agit d'un espace commercial d'angle de 39 m2 et a une hauteur de 13 pieds avec les perm…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
3 étages de garages commerciaux et showrooms. 1 étage- magasins-garages, 1 étage- places de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Gharghur, Malte
Bureau
Gharghur, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un bureau situé dans un emplacement privilégié à Gharghur
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Rabat, Malte
Propriété commerciale
Rabat, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Rabat - Impressionnant espace de bureau situé au premier étage dans un complexe commercial e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qawra, Malte
Propriété commerciale
Qawra, Malte
Un garage 1 + semi-sous-sol avec fenêtre à Qawra
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Northern Region

immeubles de placement
Realting.com
Aller