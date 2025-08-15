Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Rabat, Malte

4 propriétés total trouvé
Investissement dans Rabat, Malte
Investissement
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Un palais historique avec une chapelle dans une rue calme à proximité du centre de Rabat et …
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat, Malte
Propriété commerciale
Rabat, Malte
Chambres 1
Rabat - Point de vente avec permis de classe 3A. Niveau de la route, faisant partie d'un com…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat, Malte
Propriété commerciale
Rabat, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Rabat - Impressionnant espace de bureau situé au premier étage dans un complexe commercial e…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat, Malte
Propriété commerciale
Rabat, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Rabat boutique / bureau - Situé au premier étage dans un complexe commercial exclusif au coe…
Prix ​​sur demande
