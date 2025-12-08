Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Mosta
  4. Commercial

Immobilier commercial en Mosta, Malte

19 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
3 étages de garages commerciaux et showrooms. 1 étage- magasins-garages, 1 étage- places de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Coin Terrain sur 3 Routes Semi Industriel 45 x 80 Idéal pour Showroom ou bloc de bureaux
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
2 garages commerciaux seront disponibles à partir de mars 2020. L'un se trouve dans une rout…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
NotarNotar
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Niché dans un vaste complexe de 6 étages, cette propriété promet un potentiel illimité pour …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un nouveau magasin / bureau / clinique dans un emplacement privilégié à Mosta. La propriété …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Coin coquillage Commercial Locaux dans une zone semi-industrielle située dans une petite pia…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un garage semi-sous-sol d'une voiture, situé dans un quartier privilégié à Mosta
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un sous-sol de 1 voiture verrouiller les garages sont disponibles prix à partir de 33 000 eu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Mosta, Malte
Bureau
Mosta, Malte
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Une voiture plus garage semi-sous-sol, situé dans un quartier privilégié à Mosta
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Espace Commercial. Classe 4A. Premier, deuxième et troisièm…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Un emplacement d'angle d'environ 138m2 dans un très bon emplacement à Mosta 4 plus 1 zone av…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
À vendre à Mosta sont ces 6 nouveaux bureaux.•Si proche du centre animé de Mosta, mais toujo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Commercial dans un très bon emplacement à Mosta de 195m2 100pieds de profondeur avec permis …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 3
Une maison en terrasse d'angle à Mosta proche de toutes commodités dans l'un des endroits le…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un bloc de 4 étages chaque étage composé de 30m2 chaque étage Idéal pour une petite entrepri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Un magasin 4B à Mosta dans une zone de choix avec un bon commerce de passe idéal pour un sup…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
1. GARAGE2Int. Superficie : 20,83m2 46 000 € 1 000 € 2. GARAGE5Int. Superficie : 20,83m2 46 …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
A limited selection of secure private garages is available for purchase in a prime Mosta loc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller