Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Swieqi
  4. Commercial

Immobilier commercial en Swieqi, Malte

11 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
2 Espaces commerciaux disponibles dans un bloc très prestigieux situé au coeur de Swieqi, un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
Un semi-sol spacieux garage 2 voitures avec haut plafond Garage est très bien situé et est v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
A Magasin 4 Classe B située à la frontière Swieqi avec Ibragg. Idéal pour un bureau, un salo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Une sélection de garages de 1 ou 1.5 voitures à vendre dans une route tranquille à Swieqi. L…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Garage 4 voitures dans le centre de Swieqi avec eau et électricité installés avec prises éle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
A Large Semi Basement garage fits 4 cars
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
Un local commercial dans un emplacement privilégié de Ta l-Ibragg, ayant des permis de class…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Une sélection de 2 garages auto à vendre dans une route tranquille à Swieqi. Le garage est s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
A vendre à Swieqi•Disponible au sous-sol est ce garage de 1 voiture d'une superficie totale …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
8 voitures garage étant vendu fini y compris porte électrique, électricité et eau, réservoir d'eau
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Swieqi, Malte
Propriété commerciale
Swieqi, Malte
Chambres 1
Un garage de 8 voitures sous-jacent un bloc de 5 unités à Swieqi
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller