Vue sur la mer Bungalows à vendre en Northern Region, Malte

3 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 030 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Prix ​​sur demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Situé à proximité du magnifique front de mer de Qawra, ce superbe bungalow indépendant offre…
$1,94M
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
