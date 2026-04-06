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Bungalows à vendre en Naxxar, Malte

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5 propriétés total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 5 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Un Bungalow Designer vraiment unique en son genre, entièrement meublé dans l'un des plus pre…
Prix ​​sur demande
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Bungalow 4 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Un bungalow de 1100m2 entièrement détaché avec vue sur la mer à couper le souffle dans cette…
Prix ​​sur demande
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Bungalow 3 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow 3 chambres dans Bahar ic Caghaq, Malte
Bungalow 3 chambres
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Hautement fini Bungalow situé sur un tumolo avec grande piscine et jardin mature bénéficiant…
Prix ​​sur demande
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Bungalow 4 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Un superbe bungalow moderne de 4 chambres entièrement indépenda…
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