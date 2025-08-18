Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Jardin

Bungalows avec jardin à vendre en Northern Region, Malte

Naxxar
4
Saint Pauls Bay
4
Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 030 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Northern Region, Malte

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller