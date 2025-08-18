Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows avec garage à vendre en Northern Region, Malte

Naxxar
4
Saint Pauls Bay
4
3 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Situé à proximité du magnifique front de mer de Qawra, ce superbe bungalow indépendant offre…
$1,94M
Bungalow 3 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
