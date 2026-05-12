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Deuxième citoyenneté en Malte

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Durée du processus: depuis 12 months
Frais: depuis
$690,000
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Deuxième citoyenneté en Malte
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À propos du programme d'immigration

Un visa d'or est un programme de résidence par investissement qui accorde aux ressortissants de pays tiers un permis de séjour grâce à un investissement admissible. Il permet d'accéder à la région de Shengen et d'accéder à la résidence permanente ou à la citoyenneté. Les programmes de visa d'or accordent la citoyenneté complète et un passeport. Or Les visas offrent une voie plus progressive avec l'admissibilité éventuelle à la citoyenneté après plusieurs années de résidence.

Assurer la résidence stratégique dans l'UE grâce à des programmes de visa d'or approuvés par le gouvernement. Adhére à l'espace Schengen avec des voies vers la résidence permanente et la citoyenneté européenne.

Avantages
Durée du processus
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depuis 12 months
Frais
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depuis
$690,000
Durée
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36 months
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