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Entrepôts à vendre en Qormi, Malte

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Entrepôt dans Qormi, Malte
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Qormi, Malte
Un entrepôt massif d'environ 3000m2 dans un emplacement privilégié à Qormi
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Qormi, Malte
Un entrepôt à Handaq
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Qormi, Malte
Nombre de salles de bains 4
Site commercial dans un très bon emplacement - Central Business District, W60xL60 Comprend 2…
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Qormi, Malte
Locaux commerciaux/entrepôt (460 m2) situés dans la zone industrielle de Handaq. Coin Propri…
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Qormi, Malte
Handaq Nouveaux entrepôts d'angle situés dans un quartier industriel calme à vendre. -Enviro…
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Qormi, Malte
Un vaste entrepôt industriel situé dans la région industrielle de Hal Qormi. La propriété es…
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