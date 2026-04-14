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Immobilier commercial en Birzebbuga, Malte

8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Un grand garage de 10 voitures disponible dans un très bon quartier à Birzebbugia
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Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Ce grand garage semi-sous-sol de 8 voitures. Est vendu en coque ou fini en option
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Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Garage 2 voitures à Birzebbuga Papa sous-sol
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Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Cette propriété commerciale à vendre dans la belle ville balnéaire de Birzebbugia offre un p…
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Birzebbuga, Malte
Grand garage semi sous-sol en birzebbuga Entrée de 11 pieds ouverte à 33 pieds 115pieds de t…
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Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
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Birzebbuga, Malte
Rez-de-chaussée rue Niveau 1 ou 2 voiture Garage à Birzebbuga
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Birzebbuga, Malte
Chambres 1
2 Classe 4 Bord de mer Magasins dans une zone de choix à Birzebbugia Inclus également sont 3…
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Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
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Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Grand garage à Birzebbuga très central.170pieds x 29pieds environ avec jardin arrière.Idéal …
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