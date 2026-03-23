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Propriétés d'investissement à vendre en Birkirkara, Malte

propriété commerciale
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Investissement dans Birkirkara, Malte
Investissement
Birkirkara, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Ce magnifique domaine possède une majestueuse résidence baroque imprégnée d'histoire, datant…
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Investissement dans Birkirkara, Malte
Investissement
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Situé dans ce quartier calme de ce village on trouve ce Palazzo unique, habilement transform…
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