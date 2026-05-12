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Immobilier commercial en Birgu, Malte

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Birgu, Malte
Propriété commerciale
Birgu, Malte
Chambres 1
Un restaurant situé au bord de l'eau Birgu disponible à la vente, Espace intérieur environ. …
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Propriété commerciale dans Birgu, Malte
Propriété commerciale
Birgu, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Local commercial de 40m2 avec plafond très élevé La propriété peut être divisée en deux étag…
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