Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Maldives
  3. Atoll Malé
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Atoll Malé, Maldives

appartements
5
maisons
4
9 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.Surface …
$524,829
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Ocean Villas sont situés directement sur l'océan, dans la partie la plus isolée du projet, à…
$483,287
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Appartement 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Des appartements et des villas privées sont maintenant disponibles dans le complexe hôtelier…
$233,566
Laisser une demande
OneOne
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Garden Villa est un loft de deux niveaux avec une plus grande intimité, situé sur la deuxièm…
$461,410
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Studio 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Des appartements et des villas privées sont maintenant disponibles dans le complexe hôtelier…
$233,566
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Appartement 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Participation directe à un projet avec des revenus en dollars garantis dans une toute nouvel…
$428,530
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Appartement 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Participation directe à un projet avec des revenus en dollars garantis dans une toute nouvel…
$233,566
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Appartement 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Participation directe à un projet avec des revenus en dollars garantis dans une toute nouvel…
$346,346
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Thulusdhoo, Maldives
Villa 2 chambres
Thulusdhoo, Maldives
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 1
🌴 Investir au paradis : villas privées aux Maldives, directement du promoteur Offre direc…
$415,433
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram

Caractéristiques des propriétés en Atoll Malé, Maldives

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller