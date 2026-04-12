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Loyer mensuel de immobiliers en Vilnius city municipality, Lituanie

Vilnius
161
166 propriétés total trouvé
Restaurant 340 m² dans Vilnius, Lituanie
UP UP
Restaurant 340 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
A Vilnius, rue 16, un restaurant haut de gamme est proposé à la location, situé dans le cent…
$16,606
par mois
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Русский
Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 2/4
Nouveau, confortable et spacieux 51,10 m2 loft galerie à louer! Rejoignez l'environnement c…
$991
par mois
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Propriété commerciale 54 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 54 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 54 m²
Sol 1
AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES AU REGISTRE (Tuvlita dans le même bâtiment) • LOCATION STRATÉGIQ…
$350
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 26 m²
Sol 7/21
Je suis en train de m'emparer d'un verre de cohésion ! Il s'agit d'un site STRATÉGIQUE SIGNI…
$634
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/5
EXPOSITIONS SUR LES PROCÉDURES ET LES EXPOSITIONS DE 2 MÉNAGES G. QUOTIDIENS Appartement de…
$701
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 27 m²
Sol 3/4
DANS LE DEUXIÈME CENTRE DE VILNIUS, NOUVEAU, UTILISÉ GATH, ESPACE 27 KV. M., 2 CABAREA LOFTE…
$714
par mois
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Appartement 4 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 4 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 95 m²
Sol 3/4
ESPACE ÉMOUVÉ ET TRES QUALITÉ INSTALLÉE D'UN BUT DE 4 CABLES, EN TALIN GATV! INFORMATIONS S…
$1,517
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 62 m²
Sol 3/5
Appartement de 2 pièces à louer dans le centre de Vilnius, avec vue sur Gedimino pr., et le …
$864
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
LUMIÈRE ÉMOUVABLE ET PARCOURS, QU'IL FIXE 2 KAMB. Votre liberté, ils peuvent s'envoler du c…
$921
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 4/6
INSTALLATION MODÉRIQUE EN MODÈNE Il y a beaucoup de lieux de divertissement et de loisirs: m…
$997
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 5/5
UNE ASSISTANCE DE DESIGN D'UN DESIGN DANS LES HAUTES CLASSES DE SUBSTANCES A ÉTÉ ÉTABLIE DAN…
$737
par mois
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Atterrir dans Vilnius, Lituanie
Atterrir
Vilnius, Lituanie
EXPOSITIONS G. 137, VILNIUS PRINCIPES - Durée possible du bail à partir de 6 mois; - Spot L…
$2,304
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 12 m²
Sol 2/5
Appartement d'une chambre à louer dans la maison récemment rénovée Paneri , Nouvelle ville. …
$403
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 1/7
EXCLUSIVE BUT 2 CAPSULES, HOWever, PULKO G. NOUVEAU PROJET "HILL CITY"! ....................…
$937
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 7/9
CHIMIQUE ET JAUNE 2 CABLES A UN CHARBON!!!! Appartement de 2 pièces à louer à Tuskulėn. 44.…
$700
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 1/9
Votre maison a une maison avec une loi. Vous cherchez un logement confortable et moderne da…
$577
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 8/9
BÂTIMENT DE LA JEUNESSE DE 2 CAPBAS EN CAROLINLES Il y a beaucoup de lieux de divertissemen…
$670
par mois
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Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 96 m²
Nombre d'étages 2
Chalet récemment meublé à louer à Kalniėnai, Kashub. ---------------------------------------…
$1,634
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 40 m²
Sol 18/20
LES 2 SOINS DE LOGIE D'ERVIA DANS LA DISTRIBUTION DE L'ARCHITECTEUR! _ _ _ _ _ _ _ _ _ "SKY…
$875
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 2/4
Appartement confortable et récemment meublé - studio à Naujoji (Meistr- AUTRES INFORMATIONS…
$519
par mois
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Appartement 2 chambres dans Salos, Lituanie
Appartement 2 chambres
Salos, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Sol 1/2
DERNIÈRES 2 CAPSULES, MICRO [En milliers de dollars des États-Unis] AUTRES INFORMATIONS • L'…
$576
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 1/2
Appartement de 2 pièces à louer dans l'un des quartiers les plus attrayants de Vilnius - Šni…
$772
par mois
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Propriété commerciale 56 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 56 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 56 m²
Sol 1
locaux commerciaux soignés et confortables NOUVEAU (Šaltini-g., près de la vieille ville) R…
$1,161
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Propriété commerciale 44 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 44 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 44 m²
$81
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Propriété commerciale 200 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 200 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 200 m²
Sol 1
$1,623
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 3/3
Appartement à louer dans la vieille ville de Vilnius AUTRES INFORMATIONS • L'appartement es…
$981
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 1/2
2 chambres. Appartement de 61,33 m2 à louer dans le projet VILON CITY (9 km à PC "BIG) avec …
$985
par mois
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Propriété commerciale 600 m² dans Salos, Lituanie
Propriété commerciale 600 m²
Salos, Lituanie
Surface 600 m²
Sol 3
$4,173
par mois
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Propriété commerciale 32 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 32 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 32 m²
Sol 1
$464
par mois
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Propriété commerciale 116 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 116 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 116 m²
Sol 2
$638
par mois
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