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Loyer mensuel de appartements en Vilnius city municipality, Lituanie

Vilnius
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65 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 2/4
Nouveau, confortable et spacieux 51,10 m2 loft galerie à louer! Rejoignez l'environnement c…
$991
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 26 m²
Sol 7/21
Je suis en train de m'emparer d'un verre de cohésion ! Il s'agit d'un site STRATÉGIQUE SIGNI…
$634
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/5
EXPOSITIONS SUR LES PROCÉDURES ET LES EXPOSITIONS DE 2 MÉNAGES G. QUOTIDIENS Appartement de…
$701
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 27 m²
Sol 3/4
DANS LE DEUXIÈME CENTRE DE VILNIUS, NOUVEAU, UTILISÉ GATH, ESPACE 27 KV. M., 2 CABAREA LOFTE…
$714
par mois
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Appartement 4 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 4 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 95 m²
Sol 3/4
ESPACE ÉMOUVÉ ET TRES QUALITÉ INSTALLÉE D'UN BUT DE 4 CABLES, EN TALIN GATV! INFORMATIONS S…
$1,517
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 62 m²
Sol 3/5
Appartement de 2 pièces à louer dans le centre de Vilnius, avec vue sur Gedimino pr., et le …
$864
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
LUMIÈRE ÉMOUVABLE ET PARCOURS, QU'IL FIXE 2 KAMB. Votre liberté, ils peuvent s'envoler du c…
$921
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 4/6
INSTALLATION MODÉRIQUE EN MODÈNE Il y a beaucoup de lieux de divertissement et de loisirs: m…
$997
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 5/5
UNE ASSISTANCE DE DESIGN D'UN DESIGN DANS LES HAUTES CLASSES DE SUBSTANCES A ÉTÉ ÉTABLIE DAN…
$737
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 12 m²
Sol 2/5
Appartement d'une chambre à louer dans la maison récemment rénovée Paneri , Nouvelle ville. …
$403
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 1/7
EXCLUSIVE BUT 2 CAPSULES, HOWever, PULKO G. NOUVEAU PROJET "HILL CITY"! ....................…
$937
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 7/9
CHIMIQUE ET JAUNE 2 CABLES A UN CHARBON!!!! Appartement de 2 pièces à louer à Tuskulėn. 44.…
$700
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 1/9
Votre maison a une maison avec une loi. Vous cherchez un logement confortable et moderne da…
$577
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 8/9
BÂTIMENT DE LA JEUNESSE DE 2 CAPBAS EN CAROLINLES Il y a beaucoup de lieux de divertissemen…
$670
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 40 m²
Sol 18/20
LES 2 SOINS DE LOGIE D'ERVIA DANS LA DISTRIBUTION DE L'ARCHITECTEUR! _ _ _ _ _ _ _ _ _ "SKY…
$875
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 2/4
Appartement confortable et récemment meublé - studio à Naujoji (Meistr- AUTRES INFORMATIONS…
$519
par mois
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Appartement 2 chambres dans Salos, Lituanie
Appartement 2 chambres
Salos, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Sol 1/2
DERNIÈRES 2 CAPSULES, MICRO [En milliers de dollars des États-Unis] AUTRES INFORMATIONS • L'…
$576
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 1/2
Appartement de 2 pièces à louer dans l'un des quartiers les plus attrayants de Vilnius - Šni…
$772
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 3/3
Appartement à louer dans la vieille ville de Vilnius AUTRES INFORMATIONS • L'appartement es…
$981
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 1/2
2 chambres. Appartement de 61,33 m2 à louer dans le projet VILON CITY (9 km à PC "BIG) avec …
$985
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 1/3
$869
par mois
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 17 m²
Sol 4/5
Le règlement et la protection 1K seront dans les environs des étudiants G., Appartement dis…
$518
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Appartement 1 chambre dans Vilnius, Lituanie
Appartement 1 chambre
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 1/4
SOURCES SÉLECTIONNÉES DU NOUVEAU PROJET DE CONSTRUCTION DANS LA COLONNE 1 Appartement d'une…
$723
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Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 1/5
Modernus, l'installation de la jeunesse, 1 Kambario, mais... M. Gath de moins en moins ! _ _…
$579
par mois
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
Appartement 2 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 2/3
$1,275
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Nombre de pièces 2
Surface 40 m²
Sol 5/8
NOUVEAU PAR LES 2 MENAGES G. PAYS JOMANTO PARKO! _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appartement de 2 pièces r…
$804
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Appartement 2 chambres dans Vilnius, Lituanie
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Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 37 m²
Sol 7/11
NIVEAUX ET YACK - MIESTO ET NATURE SUR UN TOUR! Appartement compact est équipé d'un aménagem…
$695
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Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 1/5
FUEL G. 35A, WILNIUS NOUVELLE INSTALLATION DES DEUX ANGALES AVEC THERASA. Paupys est la viei…
$1,160
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Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Sol 4/8
$1,159
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Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 3/3
Appartement à louer dans la vieille ville de Vilnius AUTRES INFORMATIONS • L'appartement es…
$981
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