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Loyer mensuel de Maisons en Vilnius city municipality, Lituanie

Vilnius
7
7 propriétés total trouvé
Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 96 m²
Nombre d'étages 2
Chalet récemment meublé à louer à Kalniėnai, Kashub. ---------------------------------------…
$1,634
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Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
Un nouveau NAMAS sublocalisé avec une terrasse (rue James Šimkevičius) AUTRES INFORMATIONS …
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Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 34 m²
Nombre d'étages 3
Vous pouvez négocier le bail avec souplesse Vente possible 22.400 Eur. Le loyer est possible…
$150
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Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 20 m²
Nombre d'étages 1
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Maison dans Vilnius, Lituanie
Maison
Vilnius, Lituanie
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
$1,507
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Vilnius, Lituanie
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Chalet de deux étages à louer avec deux ares terrain à Avižieniai _ _ _ _ _ _ GÉNÉRALE : - P…
$1,434
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