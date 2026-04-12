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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Vilnius city municipality, Lituanie

Vilnius
90
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91 propriété total trouvé
Restaurant 340 m² dans Vilnius, Lituanie
UP UP
Restaurant 340 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
A Vilnius, rue 16, un restaurant haut de gamme est proposé à la location, situé dans le cent…
$16,606
par mois
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Русский
Propriété commerciale 54 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 54 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 54 m²
Sol 1
AMENDEMENTS RÉGLEMENTAIRES AU REGISTRE (Tuvlita dans le même bâtiment) • LOCATION STRATÉGIQ…
$350
par mois
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Propriété commerciale 56 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 56 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 56 m²
Sol 1
locaux commerciaux soignés et confortables NOUVEAU (Šaltini-g., près de la vieille ville) R…
$1,161
par mois
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Propriété commerciale 44 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 44 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 44 m²
$81
par mois
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Propriété commerciale 200 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 200 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 200 m²
Sol 1
$1,623
par mois
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Propriété commerciale 600 m² dans Salos, Lituanie
Propriété commerciale 600 m²
Salos, Lituanie
Surface 600 m²
Sol 3
$4,173
par mois
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Propriété commerciale 32 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 32 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 32 m²
Sol 1
$464
par mois
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Propriété commerciale 116 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 116 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 116 m²
Sol 2
$638
par mois
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Propriété commerciale 17 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 17 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 17 m²
Sol 1
OCCUPATIONS EXCLUSIVES ! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" À BLANCTI! Vous cherchez…
$581
par mois
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Propriété commerciale 126 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 126 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 126 m²
Sol 2
LOSSES 126 KV.M. PREMISES D'ALLOCATION DE TRAITEMENT DANS DIFFÉRENTES CHARGES - BIRDS G. / F…
$4,617
par mois
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Propriété commerciale 31 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 31 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 31 m²
$580
par mois
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Propriété commerciale 56 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 56 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 56 m²
Sol 3
$639
par mois
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Propriété commerciale 9 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 9 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 9 m²
Sol 1
COLONS DANS LA PARTIE PRÉCÉDENTE DE VILNIUS MIESTO, SÉNAMIESH, AU COURS DU TRIBUNAL Les frai…
$288
par mois
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Propriété commerciale 37 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 37 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 37 m²
Sol 1
Chambres confortables à louer NOUVEAU / SENAMIESTIS, A.Smetas Street (près de la Banque de D…
$583
par mois
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Propriété commerciale 1 062 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 1 062 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 1 062 m²
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$3,694
par mois
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Propriété commerciale 15 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 15 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 15 m²
Sol 1
$556
par mois
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Propriété commerciale 53 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 53 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 53 m²
Sol 1
$812
par mois
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Propriété commerciale 100 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 100 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 100 m²
$1,275
par mois
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Propriété commerciale 67 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 67 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 67 m²
Sol 2
$813
par mois
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Propriété commerciale 27 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 27 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 27 m²
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$519
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Propriété commerciale 600 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 600 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 600 m²
Sol 1
$3,786
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Propriété commerciale 120 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 120 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 120 m²
Sol 4
$1,530
par mois
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Propriété commerciale 45 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 45 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 45 m²
Sol 3
$524
par mois
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Propriété commerciale 175 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 175 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 175 m²
Sol 1
$3,012
par mois
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Bureau dans Vilnius, Lituanie
Bureau
Vilnius, Lituanie
Nombre d'étages 17
Location de bureaux dans de nouveaux immeubles de bureaux de classe A+ et A++Durée minimale …
$1,075
par mois
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Propriété commerciale 1 267 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 1 267 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 1 267 m²
Sol 1
$7,860
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Propriété commerciale 85 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 85 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 85 m²
Sol 1
$696
par mois
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Propriété commerciale 420 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 420 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 420 m²
Sol 1
Les locaux adaptés à la production, au stockage ou aux activités industrielles sont loués da…
$3,417
par mois
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Propriété commerciale 88 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 88 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 88 m²
$638
par mois
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Propriété commerciale 51 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 51 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 51 m²
Sol 1
$1,473
par mois
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