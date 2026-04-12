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Kaunas
110
136 propriétés total trouvé
Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
EXCLUSE PARTIE DE MÉNAGE À RAW, RADYLLER PL. - PLUS D'ESPACE, DE PRIVABILITÉ ET DE PRÉMISTES…
$749
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 2/9
Appartement de 1 pièce à louer à Dainava, V. Kresės pr. 18 C'est un endroit stratégique gén…
$404
par mois
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Propriété commerciale 60 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 60 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 60 m²
Sol 1
60 m2 de chambres à louer dans un emplacement idéal de Kaunas, à Aukštaiči. Nous aimons le N…
$643
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 6/7
ESPACE INFÉRIEUR 2 CABLES Appartement de 2 pièces (63 m2) à louer à Palanga. L'appartement…
$874
par mois
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Propriété commerciale 240 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 240 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 240 m²
Sol 2
COLONNES D'AVANCEMENT ADMINISTRATIF ÉTABLIEES DANS LA PLEINE G.104. CONTRIBUTION INDIVIDUELL…
$1,751
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 50 m²
Sol 4/5
Dans le domaine du domaine, les derniers mois des MICRORAYONAS LAITIERS - RAW ET DOUBLE, LOC…
$643
par mois
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Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 89 m²
Nombre d'étages 2
Un des plus beaux endroits à Kaunas, Oaks, Mintis Rato Street L'architecture exclusive entre…
$2,019
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Sol 1/4
Aimeriez-vous vivre dans le centre même de Kaunas - où tout est atteint à pied? Appartement …
$691
par mois
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Propriété commerciale 33 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 33 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 33 m²
Sol 2
$255
par mois
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Propriété commerciale 868 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 868 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 868 m²
Sol 3
$12,081
par mois
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Propriété commerciale 309 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 309 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 309 m²
Sol 1
$4,274
par mois
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Propriété commerciale 142 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 142 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 142 m²
Sol 1
$2,550
par mois
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Propriété commerciale 43 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 43 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 43 m²
Sol 1
$499
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 2/3
Luxueux, design exclusif et un appartement 3 pièces entièrement meublé avec deux balcons à l…
$1,160
par mois
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Propriété commerciale 2 203 m² dans Kedainiai, Lituanie
Propriété commerciale 2 203 m²
Kedainiai, Lituanie
Surface 2 203 m²
Sol 1
$2,319
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/3
Styling appartement de 2 pièces dans la vieille ville de Kaunas, Kurg. Appartement de 2 pièc…
$760
par mois
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Propriété commerciale 600 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 600 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 600 m²
Sol 1
$2,782
par mois
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Propriété commerciale 26 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 26 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 26 m²
Sol 1
$290
par mois
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Propriété commerciale 2 693 m² dans Naujasodis, Lituanie
Propriété commerciale 2 693 m²
Naujasodis, Lituanie
Surface 2 693 m²
Sol 1
$24,976
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Propriété commerciale 145 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 145 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 145 m²
Sol 4
$2,019
par mois
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Atterrir dans Kaunas, Lituanie
Atterrir
Kaunas, Lituanie
$2,319
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Propriété commerciale 547 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 547 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 547 m²
Sol 1
$6,341
par mois
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Propriété commerciale 33 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 33 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 33 m²
Sol 2
L'un des endroits les plus mobiles de Kaunas - Savanoris pr. 187 chambres à louer dans le ce…
$418
par mois
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Propriété commerciale 52 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 52 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 52 m²
Sol 1
$1,043
par mois
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Maison dans Giraite, Lituanie
Maison
Giraite, Lituanie
Surface 83 m²
Nombre d'étages 2
LES INSTALLATIONS ÉMOUVÉES DANS LES CIRCONSTANCES ET LA PRIVITÉ Gîte confortable et entièr…
$1,038
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Sol 4/5
ESPACE REMOVABLE ET LUMIÈRE BUT 3 CASTLE Cosy, appartement de 3 pièces à louer à Aleksotas, …
$562
par mois
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Propriété commerciale 2 216 m² dans Zemaitkiemis, Lituanie
Propriété commerciale 2 216 m²
Zemaitkiemis, Lituanie
Surface 2 216 m²
Sol 1
$14,130
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 1/5
$869
par mois
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Propriété commerciale 139 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 139 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 139 m²
Sol 1
$1,391
par mois
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Propriété commerciale 303 m² dans Kaunas, Lituanie
Propriété commerciale 303 m²
Kaunas, Lituanie
Surface 303 m²
Sol 2
$2,283
par mois
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