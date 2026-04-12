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Loyer mensuel de appartements en Apskritis de Kaunas, Lituanie

Kaunas
31
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31 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 2/9
Appartement de 1 pièce à louer à Dainava, V. Kresės pr. 18 C'est un endroit stratégique gén…
$404
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 6/7
ESPACE INFÉRIEUR 2 CABLES Appartement de 2 pièces (63 m2) à louer à Palanga. L'appartement…
$874
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 50 m²
Sol 4/5
Dans le domaine du domaine, les derniers mois des MICRORAYONAS LAITIERS - RAW ET DOUBLE, LOC…
$643
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Sol 1/4
Aimeriez-vous vivre dans le centre même de Kaunas - où tout est atteint à pied? Appartement …
$691
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 2/3
Luxueux, design exclusif et un appartement 3 pièces entièrement meublé avec deux balcons à l…
$1,160
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/3
Styling appartement de 2 pièces dans la vieille ville de Kaunas, Kurg. Appartement de 2 pièc…
$760
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Sol 4/5
ESPACE REMOVABLE ET LUMIÈRE BUT 3 CASTLE Cosy, appartement de 3 pièces à louer à Aleksotas, …
$562
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 1/5
$869
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 5/5
$522
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 1/5
DANS LE LIEU PRÉCÉDENT DU RÉSEAU, SUR LA BASE RAW, LES 2 CAPBASES ONT LE LIEU DE VENTE SEMA…
$631
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 73 m²
Sol 1/2
$746
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 63 m²
Sol 1/3
La maison choisie a deux cables dans l'ouest, V. SLADKEVIUS G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Apparte…
$987
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 77 m²
Sol 2/3
$1,681
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 18 m²
Sol 1/8
$383
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Sol 3/4
Vous cherchez un appartement confortable dans un endroit calme près de Kaunas? 2 pièces, 57…
$710
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 4/4
1 chambre à louer à Kaunas PRINCIPES EXTERIEURS: - Chauffage du collecteur central; - Moder…
$566
par mois
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Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 2/3
$672
par mois
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Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Sol 1/2
Appartement de 2 pièces à louer à Kaunas, à Aleksotas, dans la rue Spatiale avec 2 places de…
$551
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Sol 1/2
$962
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Sol 2/5
IFRS 7.20 a) ii) 2. KAUNE Tu es au milieu. Meilleur endroit de vie pour les étudiants et les…
$537
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 4/5
IFRS 7.20 a) ii) 2. KAUNE Tu es au milieu. Meilleur endroit de vie pour les étudiants et les…
$464
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
Sol 4/9
$580
par mois
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Appartement 4 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 4 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 127 m²
Sol 2/2
$1,159
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 88 m²
Sol 3/4
ESPACE LOCÉ DE 3 CABLES AVEC PLACE DE BÂTIMENT, CENTRE LAIT, PARODOS G. 8 Appartement de tr…
$977
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 29 m²
Sol 2/2
Appartement de 29 m2 à louer dans un emplacement pratique de Kaunas, seulement sur la collin…
$687
par mois
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Appartement 2 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 89 m²
Sol 5/5
Appartement à louer à Žaliakalnis, Žaliakalnis, Dzūk.. Avec cuisine, salon, chambre, salle …
$1,728
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Appartement 1 chambre dans Kaunas, Lituanie
Appartement 1 chambre
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 9/9
Avez-vous des installations seulement au CENTRE ? Tu veux voir la soirée ? Vos rêves sont de…
$405
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kaunas, Lituanie
Appartement 3 chambres
Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 59 m²
Sol 1/5
Voulons-nous utiliser le beurre dans un domaine stratégique plus beau? INTERDICTION DE 3 ANG…
$638
par mois
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Appartement 2 chambres dans Kaunas, Lituanie
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Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 4/5
L'exposition aux faits de 2 carbalandes a été remplie, 90. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRINCIP…
$487
par mois
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Kaunas, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 2/4
$615
par mois
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