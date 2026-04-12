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Loyer mensuel de Maisons en Apskritis de Kaunas, Lituanie

4 propriétés total trouvé
Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
EXCLUSE PARTIE DE MÉNAGE À RAW, RADYLLER PL. - PLUS D'ESPACE, DE PRIVABILITÉ ET DE PRÉMISTES…
$749
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Maison dans Kaunas, Lituanie
Maison
Kaunas, Lituanie
Surface 89 m²
Nombre d'étages 2
Un des plus beaux endroits à Kaunas, Oaks, Mintis Rato Street L'architecture exclusive entre…
$2,019
par mois
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Maison dans Giraite, Lituanie
Maison
Giraite, Lituanie
Surface 83 m²
Nombre d'étages 2
LES INSTALLATIONS ÉMOUVÉES DANS LES CIRCONSTANCES ET LA PRIVITÉ Gîte confortable et entièr…
$1,038
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Maison dans Giraite, Lituanie
Maison
Giraite, Lituanie
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
EXCLUSIVEMENT DE 3 CABLES AVEC CHAUFFRE AUTONOME EN GIRAITAS -------------------------------…
$859
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