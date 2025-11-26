Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Lettonie
  3. Tukuma novads
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Tukuma novads, Lettonie

Lapmezciema pagasts
6
Engures pagasts
4
Maison 3 chambres dans Klapkalnciems, Lettonie
Maison 3 chambres
Klapkalnciems, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 419 m²
Sol 2/2
Une spacieuse et confortable maison de deux étages avec est à vendre dans le village balnéai…
$274,942
