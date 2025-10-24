Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Résidentiel
  4. Attique

Penthouses à vendre en Lettonie

Riga
3
Attique Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Riga, Lettonie
Penthouse 3 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 6/7
Appartement à Riga centre ville, dans un emplacement prestigieux, dans le centre calme,124, …
$343,365
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Riga, Lettonie
Penthouse 3 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 7/7
Un appartement à Riga, un emplacement prestigieux, iUnique appartement de 153 m2, situé dans…
$649,669
Laisser une demande
Penthouse dans Jurmala, Lettonie
Penthouse
Jurmala, Lettonie
Surface 200 m²
$319,549
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Penthouse 3 chambres dans Riga, Lettonie
Penthouse 3 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol 10/11
Nous vendons un penthouse, appartement de 5 pièces dans une maison d'élite à Riga, 86, rue K…
$286,486
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller