Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Engures pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Engures pagasts, Lettonie

4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Klapkalnciems, Lettonie
Maison 3 chambres
Klapkalnciems, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 419 m²
Sol 2/2
Une spacieuse et confortable maison de deux étages avec est à vendre dans le village balnéai…
$294,837
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 7 chambres dans Apsuciems, Lettonie
Maison 7 chambres
Apsuciems, Lettonie
Nombre de pièces 7
Surface 252 m²
Nombre d'étages 3
$316,525
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Maison dans Berzciems, Lettonie
Maison
Berzciems, Lettonie
Surface 950 m²
Sol 1/1
A vendre propriété située à Berzciems. La maison et les extras - maison d'hôtes, toutes les …
$576,318
Laisser une demande
TekceTekce
Maison 6 chambres dans Kesterciems, Lettonie
Maison 6 chambres
Kesterciems, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 223 m²
Nombre d'étages 3
$753,111
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Engures pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller