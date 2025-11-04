Immobilier commercial A6 Logistics Park

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveau magasin A à Riga
Un certificat d'efficacité énergétique de classe A est une preuve de solutions de consommation d'énergie intelligente qui assurent des coûts d'utilité moins élevés pour les locataires.
Les bâtiments ont reçu le certificat BREEAM, qui est une preuve directe de leur durabilité et de leur efficacité énergétique. Quelques avantages à mentionner sont les lumières LED dans les locaux et sur le territoire, les bornes de recharge EV, le stationnement à vélo avec un toit et un espace de loisirs pour les employés.
Déjà au stade de la construction, nos spécialistes étaient ouverts aux besoins et aux souhaits des locataires potentiels afin de maximiser l'adéquation du nouvel entrepôt aux besoins de l'entreprise, à partir du plan d'étage du bureau et jusqu'au nombre de rampes et de leurs spécifications.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
