  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Immobilier commercial A6 Logistics Park

Immobilier commercial A6 Logistics Park

Riga, Lettonie
depuis
$145
3
ID: 8746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1407
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 04/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2021

À propos du complexe

Nouveau magasin A à Riga Un certificat d'efficacité énergétique de classe A est une preuve de solutions de consommation d'énergie intelligente qui assurent des coûts d'utilité moins élevés pour les locataires. Les bâtiments ont reçu le certificat BREEAM, qui est une preuve directe de leur durabilité et de leur efficacité énergétique. Quelques avantages à mentionner sont les lumières LED dans les locaux et sur le territoire, les bornes de recharge EV, le stationnement à vélo avec un toit et un espace de loisirs pour les employés. Déjà au stade de la construction, nos spécialistes étaient ouverts aux besoins et aux souhaits des locataires potentiels afin de maximiser l'adéquation du nouvel entrepôt aux besoins de l'entreprise, à partir du plan d'étage du bureau et jusqu'au nombre de rampes et de leurs spécifications.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
