Immobilier commercial Rembates 8

Riga, Lettonie
depuis
$49,767
27
ID: 8719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1171
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 17/02/2026

Emplacement

  Pays
    Lettonie
  Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2019

À propos du complexe

Nouvelle construction complexe. Le complexe se compose de deux maisons résidentielles de 10 étages, situées sur un terrain bien entretenu à Plavnieki! Informations complémentaires Maison résidentielle Remmbates 8 pour une vie moderne et économique! Le complexe comprend deux immeubles résidentiels de 10 étages, situés sur un territoire paysager de 1,7 ha. Tout le territoire est verdoyant et clôturé avec une haie, ainsi qu'une clôture. Des portes automatiques de deux sections et des guichets sont installés à l'entrée. Dans la cour il y a une aire de jeux pour enfants équipée, terrain de sport, un parking à deux niveaux. Le bâtiment abrite des appartements confortables de 1, 2, 3 et 4 - chambre de classe confort. Le projet repose sur des solutions techniques modernes et des exigences traditionnelles pour les bâtiments résidentiels – confort, sécurité, efficacité énergétique et approche individuelle. Dans les bâtiments il y a une zone pour stocker les stocks individuels. Sécurité 24 heures sur 24, vidéosurveillance du territoire et parking. Construction de bâtiments Monolithique, cadre en béton armé, planchers en béton renforcé monolithique. Murs extérieurs-blocs FIBO. La façade est isolée avec de la laine de pierre et plâtré. Dalle de béton renforcée par la Fondation. Communications techniques Chauffage JSC "Riga chaleur", approvisionnement en eau et assainissement – villes. Internet, téléphone, télévision par câble, satellite, système d'alarme. Cuisinières électriques. Appartements Les appartements à vendre sont proposés avec finition blanche et finie. Hauteur de plafond 2,7 m. chaque appartement est équipé de compteurs de transfert de chaleur individuels et régulateur.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Commerce Staraja Rusas 8
Commerce Staraja Rusas 8
Commerce Staraja Rusas 8
Commerce Staraja Rusas 8
Commerce Staraja Rusas 8
Afficher tout Commerce Staraja Rusas 8
Commerce Staraja Rusas 8
Riga, Lettonie
depuis
$127,810
L'année de construction 2018
Le projet est situé dans le centre de Klīversala, entre les bâtiments résidentiels et la zone verte. La zone du projet est clôturée, verte, il y a une aire de jeux pour petits enfants. L'endroit est situé entre les rues importantes et à proximité du pont Akmens. La Bibliothèque nationale de …
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce Bertrand kvartāls
Commerce Bertrand kvartāls
Commerce Bertrand kvartāls
Commerce Bertrand kvartāls
Commerce Bertrand kvartāls
Afficher tout Commerce Bertrand kvartāls
Commerce Bertrand kvartāls
Riga, Lettonie
depuis
$164,556
L'année de construction 2023
Le projet BERTRAND KVARTÜLS sur A. Čaka Street 123 est un bâtiment entièrement rénové de cinq étages conçu par l'architecte E. Jakobsons en 1930. Le bâtiment en briques de cinq étages témoigne de l'architecture fonctionnelle des années 1930, reflétée dans les caractéristiques architecturales…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Afficher tout Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Commerce CLUB CENTRAL RESIDENCE
Riga, Lettonie
depuis
$254,691
L'année de construction 2018
Club Central Residence est un exemple unique d'architecture moderne, conçue et développée pour répondre aux besoins des citadins actifs et prospères. Club Central Residence extérieur ainsi que le design d'intérieur est créé par le célèbre architecte letton Zane Tetere et développé avec son a…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
