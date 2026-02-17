Immobilier commercial Rembates 8

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouvelle construction complexe. Le complexe se compose de deux maisons résidentielles de 10 étages, situées sur un terrain bien entretenu à Plavnieki!
Informations complémentaires
Maison résidentielle Remmbates 8 pour une vie moderne et économique!
Le complexe comprend deux immeubles résidentiels de 10 étages, situés sur un territoire paysager de 1,7 ha. Tout le territoire est verdoyant et clôturé avec une haie, ainsi qu'une clôture. Des portes automatiques de deux sections et des guichets sont installés à l'entrée. Dans la cour il y a une aire de jeux pour enfants équipée, terrain de sport, un parking à deux niveaux.
Le bâtiment abrite des appartements confortables de 1, 2, 3 et 4 - chambre de classe confort. Le projet repose sur des solutions techniques modernes et des exigences traditionnelles pour les bâtiments résidentiels – confort, sécurité, efficacité énergétique et approche individuelle. Dans les bâtiments il y a une zone pour stocker les stocks individuels. Sécurité 24 heures sur 24, vidéosurveillance du territoire et parking.
Construction de bâtiments
Monolithique, cadre en béton armé, planchers en béton renforcé monolithique. Murs extérieurs-blocs FIBO. La façade est isolée avec de la laine de pierre et plâtré. Dalle de béton renforcée par la Fondation.
Communications techniques
Chauffage JSC "Riga chaleur", approvisionnement en eau et assainissement – villes. Internet, téléphone, télévision par câble, satellite, système d'alarme. Cuisinières électriques.
Appartements
Les appartements à vendre sont proposés avec finition blanche et finie. Hauteur de plafond 2,7 m. chaque appartement est équipé de compteurs de transfert de chaleur individuels et régulateur.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
