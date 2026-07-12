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Centre d'affaires Lacplesa plaza

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ID: 35090
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1550
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Lacplesa iela, 74

À propos du complexe

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Lāčplшša Plaza: Patrimoine industriel en A-class performance Un nouveau point de repère d'affaires, la Plaza de Lāčplaša, ouvre ses portes dans le quartier industriel historique de Riga. Le bâtiment combine la brutité historique avec le confort moderne de la classe A et les normes de construction les plus élevées. Caractéristiques du projet: Surface totale : 1812,5 m2 sur 5 étages Architecture : un projet d'architecture DUAL Construction : garantie de qualité par MAPRI Būve Intérieur: environnement avec des détails de béton exposés, créé par Design Space Art Excellence technique et esthétique : Hauteur du plafond: 3 mètres, offrant un sens de l'espace Façade: solutions de finition de tuiles de haute qualité Systèmes d'ingénierie : éclairage à LED économe en énergie, chauffage, ventilation et refroidissement modernes pour un microclimat optimal Le Lāčplшša Plaza est un choix stratégique pour les entreprises qui recherchent une identité unique et un environnement de travail fonctionnel dans l'épicentre du développement urbain.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

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Riga, Lettonie
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