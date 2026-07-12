Centre d'affaires Lacplesa plaza

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Lāčplшša Plaza: Patrimoine industriel en A-class performance
Un nouveau point de repère d'affaires, la Plaza de Lāčplaša, ouvre ses portes dans le quartier industriel historique de Riga. Le bâtiment combine la brutité historique avec le confort moderne de la classe A et les normes de construction les plus élevées.
Caractéristiques du projet:
Surface totale : 1812,5 m2 sur 5 étages
Architecture : un projet d'architecture DUAL
Construction : garantie de qualité par MAPRI Būve
Intérieur: environnement avec des détails de béton exposés, créé par Design Space Art
Excellence technique et esthétique :
Hauteur du plafond: 3 mètres, offrant un sens de l'espace
Façade: solutions de finition de tuiles de haute qualité
Systèmes d'ingénierie : éclairage à LED économe en énergie, chauffage, ventilation et refroidissement modernes pour un microclimat optimal
Le Lāčplшša Plaza est un choix stratégique pour les entreprises qui recherchent une identité unique et un environnement de travail fonctionnel dans l'épicentre du développement urbain.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2026
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
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Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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