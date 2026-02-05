Immobilier commercial Place four

Projet d'investissement Premium au cœur de Riga avec une rentabilité élevée 79 appartements, idéalement adaptés à la fois comme première maison et comme investissement. L'un des principaux avantages de la place 4 est son emplacement exceptionnel à l'une des intersections les plus importantes du centre-ville de Riga. Tous les appartements sont proposés avec des intérieurs entièrement finis de haute qualité. La place 4 est un projet résidentiel moderne situé dans le centre de Riga au 4 Marijas Street, combinant l'architecture d'un bâtiment historique avec des solutions contemporaines et un haut niveau de confort de vie. Lieu Le projet est situé dans l'une des zones les plus recherchées du centre de Riga, à proximité de la gare centrale de Riga et de Berga Bazārs. Les environs offrent un large éventail de restaurants, cafés, boutiques, lieux culturels et de divertissement, ainsi que des transports en commun pratiques, assurant un accès facile et rapide à toutes les parties de la ville. Bâtiment et architecture La place 4 est un bâtiment historique entièrement rénové dont la façade préserve son caractère architectural tout en offrant un cadre de vie moderne et fonctionnel. Les espaces communs ont été conçus avec soin en utilisant des matériaux de haute qualité et une esthétique raffinée et élégante. Caractéristiques de l'appartement Le projet propose des appartements de 1 et 2 pièces avec des finitions complètes et de haute qualité. Les appartements disposent de plans bien conçus, de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui fournissent une excellente lumière naturelle. Les matériaux de finition sont modernes, durables et durables, répondant au niveau de vie contemporain. Possibilités d'investissement La place 4 convient à la fois pour la résidence permanente et comme propriété de placement. Son emplacement central assure une demande stable pour les locations à long terme et à court terme. Des solutions de gestion immobilière et d'investissement sont également disponibles.