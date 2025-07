Immobilier commercial Grīziņa Nams

Appartement à vendre par le propriétaire dans un bâtiment Art Nouveau rénové - -Grīzi-a Nams. Il a été construit en 1909 selon le projet de l'architecte Edmund von Trompowsky. Il est situé à l'angle des rues Augšiela et A. Deglava, à seulement 400 mètres du parc de Grīzi. Bien que les travaux de rénovation finale soient encore en cours, tous les appartements sont déjà divisés en appartements séparés et disponibles à l'achat. Progrès de la rénovation : - Façade de la cour rénovée (la façade de la rue sera achevée en juin); - Escalier rénové; - Nouvelles installations de services publics - constructions achevées des nouveaux risers d'approvisionnement en électricité, d'eau, d'égouts et de chauffage; - Les travaux d'amélioration du triage seront terminés d'ici juin de cette année. Appartement est vendu sans rénovation faite à l'intérieur (comme il est actuellement), pour permettre aux nouveaux propriétaires de les organiser en fonction de leurs goûts, exigences et besoins. Nous pouvons également effectuer les travaux de construction nécessaires, sur accord séparé. En outre, il est possible d'acheter une place de parking dans une cour fermée, ainsi que des salles de stockage, qui sont situés à chaque étage du bâtiment. Juste de l'autre côté de la rue se trouve le stade Daugava, où une nouvelle salle de hockey sur glace et une piste intérieure et une arène de terrain viennent d'être construites. Les travaux d'infrastructure dans les rues environnantes ont également été achevés, créant ainsi un environnement plus pratique et confortable. https://www.ss.com/msg/lv/real-estate/flats/riga/centre/gifjx.html